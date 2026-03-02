Уряд розширив можливості захисту для підприємств критичної інфраструктури

Уряд вносить зміни до проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Розширюємо можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури. Уряд дозволив надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту", – написала вона у Телеграм.

Йдеться про зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи протиповітряної оборони, ухваленого в листопаді 2025.

Створювати групи ППО можуть підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності.

Уряд запроваджує кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Також Свириденко говорить про прозорі правила обліку: оновлює порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.

Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства.

"Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами", – зазначила Свириденко.

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

