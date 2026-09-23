Внаслідок російських атак низка поїздів затримується

Внаслідок ворожих атак низка поїздів затримується, найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин, зазначено у повідомленні.

"Є і затримки поїздів, традиційно про них на uz-vezemo", – зазначили в УЗ.

"Ворог масово атакував Київ. Наш моніторинговий центр посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів", – повідомили в УЗ.

На Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадка та висадка пасажирів здійснювалися через підземні переходи, як і передбачено для жовтого рівня повітряної загрози у разі фіксації цілей поблизу вокзалів.

Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки, говориться у повідомленні.

"Наразі у столиці відбій, і залізниця повертається до роботи у стандартному режимі. Але у разі оголошення повітряної тривоги просимо пасажирів обов'язково перебувати в укритті. Якщо через повітряну тривогу ви не встигнете на свій рейс, ми за цим же квитком довеземо вас іншим поїздом", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.