Росія значно скоротила імпорт вантажівок

Спад громадянської частини російської економіки та інші фактори призвели до кратного скорочення імпорту вантажівок.

Про це пише The Moscow Times.

У вересні в Росію поставили всього 643 нові вантажні автомобілі повною масою понад 3,5 т, повідомив гендиректор "Автостату" Сергій Целіков.

Це у 20 разів менше, ніж у вересні минулого року, коли було завезено 12,6 тис. штук, зазначив він. Імпорт зменшується з початку року.

За три квартали, за даними "Автостату", він скоротився на 92%, або в 12 разів – до менш ніж 5000 автомобілів проти 61 тис. за той же період 2024 р.

Імпорт середніх та важких вантажівок "цього року практично зійшов нанівець", – констатував Ціліков.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України.

З 29 вересня найбільший російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень, який діятиме до шести місяців.

Раніше повідомлялося, що російський уряд різко скоротить витрати на створення національної модульної платформи для виробництва електромобілів.

"АвтоВАЗ" не зміг запустити масове виробництво нової Lada Iskra через брак запчастин.