Россия ударила по Чернигову: без электроснабжения осталось 30 тысяч жителей

Россия ударил по объекту критической инфраструктуры Чернигова.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Дмитрий Брижинский.

"Враг совершил атаку на объект критической инфраструктуры Чернигова. На месте возник пожар, который сейчас локализуют спасатели", - рассказал он.

Брижинский сообщил, что жертв нет. Но в результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения.

"Сейчас организуются восстановительные работы", - добавил он.

"В районах, которые были обесточены снижено давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления в сетях водоснабжения ожидается после восстановления электропитания", - отметил Брижинский.

Напомним:

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября на окраине Нежина в Черниговской области зафиксировано попадание около 14 ударных БпЛА по объекту критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электроснабжения, водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по следующему графику: утро - с 09 до 11 часов; вечер - с 18 до 20 часов.

Вследствие очередной российской атаки снова остался без электроснабжения микрорайон Корабел в Херсоне.