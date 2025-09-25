Українська правда
Мікрорайон Корабел в Херсоні знову залишився без електрики через ворожу атаку

Альона Кириченко — 25 вересня, 11:15
Мікрорайон Корабел в Херсоні знову залишився без електрики через ворожу атаку
Внаслідок чергової російської атаки мікрорайон Корабел в Херсоні знову залишився без електропостачання.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень. Ремонтні роботи будуть проводитися як тільки дозволить безпекова ситуація", – зазначив він.

Нагадаємо:

Зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади.

