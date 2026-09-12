Чотири балістичні ракети влучили у Запоріжсталь: пошкодження критичні

Росія втретє за місяць атакувала Запоріжсталь балістичними ракетами: четверо працівників травмовані, а завод, який досі не відновив виробництво після попередніх ударів, зазнав нових руйнувань.

Про це повідомила пресслужба Метінвесту.

Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства. Пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура.

Трьох працівників доправили до лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості. Ще один після надання допомоги відмовився від госпіталізації та залишився ліквідовувати наслідки удару.

Метінвест

"Остаточно оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо, але попередньо ми визначаємо пошкодження як критичні", — заявив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Оскільки після попередніх атак комбінат не працював, загрози техногенної аварії немає. Кількість працівників на його території була значно обмежена.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що металургійний комбінат Запоріжсталь повністю зупинив роботу внаслідок удару балістики РФ. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.

Згодом російські війська завдали нових ударів по металургійному комбінату Запоріжсталь, поціливши в те саме місце, де внаслідок попереднього удару 11 серпня загинули працівники заводу у Запоріжжі.

До того у грудні 2025 року російська атака на енергетичну інфраструктуру повністю знеструмила "Запоріжсталь" та спричинила аварійну зупинку виробництва. У січні комбінат знову зупиняв усі виробничі процеси через втрату зовнішнього енергоживлення після обстрілу.