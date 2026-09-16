Держава недоотримала мільярд гривень від ринку брухту — асоціація

За січень-серпень обсяг податків, внесків та інших державних надходжень, які формує ринок брухту чорних металів, за модельними розрахунками міг скоротитися приблизно на 1,008 млрд грн, або на 36,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів (УАВтормет).

Якщо за вісім місяців 2025 року такі надходження оцінювалися у 2,752 млрд грн, то за відповідний період 2026 року — вже приблизно у 1,744 млрд грн, розповів він на пресконференції в ІА "Інтерфакс-Україна", коментуючи розрахунки впливу заборони експорту та скорочення внутрішнього споживання брухту на економіку галузі.

За його словами, найбільша частина втрат пов'язана саме з припиненням експорту брухту. За вісім місяців 2025 року за кордон було поставлено 283,1 тис. т сировини, тоді як у 2026 році експортний обсяг фактично "обнулився".

Водночас очікуваного заміщення цього обсягу внутрішнім попитом не відбулося: постачання брухту чорних металів металургійним підприємствам скоротилося з 996,8 тис. т до 925,4 тис. т, тобто ще на 71,4 тис. т, або на 7,2%. Загальний обсяг заготівлі за цей час впав на 27,7% — з 1,344 млн т до 971,7 тис. т.

Згідно з розрахунками, із загальних 1,008 млрд грн модельних втрат державних надходжень близько 869,41 млн грн, або 86,2%, припадає на припинення експорту. Ще 132,87 млн грн, або 13,2%, пов'язані зі скороченням реалізації брухту на внутрішньому ринку, а близько 6,12 млн грн, або 0,6%, — зі зменшенням мінімальних платежів ФОПів, залучених до заготівлі.

За розрахунковою моделлю, одна тонна брухту, реалізована через експортний канал, могла забезпечувати приблизно 3071 грн податків, платежів та інших надходжень державі, тоді як при реалізації на внутрішньому ринку — близько 1861 грн.

Різниця становить понад 1210 грн з кожної тонни, або близько 39,4%, зауважив Бублей.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень — це більше, ніж за весь 2025 рік.