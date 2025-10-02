Російський уряд заощадив понад 207 млрд рублів, урізавши низку держпрограм, але збільшив витрати на органи влади та пропаганду.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"У 2026 році федеральні витрати на щонайменше 18 із 51 держпрограми зменшаться, що дасть змогу уряду заощадити понад 207 млрд рублів", – говориться у повідомленні.

Під скорочення потрапили сфери охорони здоров’я, авіапрому, енергетики, а також фінансування тимчасово окупованих територій", – звертає увагу українська розвідка.

Найбільше у відсотковому вимірі урізали програму "Хімічна та біологічна безпека"– на 36,4 % (до 3,5 млрд рублів).

В абсолютних цифрах рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (приблизно 30 %).

Програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила 31,7 млрд рублів.

Суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (-14,4 млрд) та енергетики (-17,9 млрд).

Скорочення також торкнулися проєктів у сфері суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.

Водночас витрати на органи влади та пропаганду зростають, зауважує СЗРУ.

На програму "Росія у світі", яка має просувати "традиційні цінності" за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 млрд рублів – удвічі більше, ніж торік.

Державний фонд "Защитники отечества", який очолює племінниця путіна Анна Цивілєва, отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 раза перевищує фінансування 2025 року.

Держтелеканали у 2026-му профінансують на 106,4 млрд рублів, додає СЗРУ.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.