Росія скоротила постачання палива найбільшим покупцям — Туреччині й Бразилії

У серпні обсяги надходжень російського дизпального й газойлю у порти інших країн скоротилися на 3%, до 3,8 млн тон.

Про це з посиланням на дані консалтингової групи "А-95" пише Enkorr.ua.

"Зменшення показника відбулося через скорочення постачань палива найбільшим покупцям — Туреччині й Бразилії. Минулого місяця турецькі порти обробили на 1% менше російських обсягів, що становить 1,37 млн т. Надходження у Бразилію впали на 24%, до 432 тис. т", – говориться у повідомленні.

Водночас відвантаження у країни північної Африки в серпні збільшилися, пише Enkorr.ua.

Єгипет наростив імпорт у 4 рази, до 141 тис. т, Марокко збільшила обсяги зі 137 тис. т до 188 тис. т, Туніс — зі 104 тис. т до 127 тис. т. Загалом до країн африканського континенту в серпні надійшло 994 тис. т російських дистилятів, що майже дорівнює показнику липня (990 тис. т).

"Постачання в країни Азії у цей же період зросли з 239 тис. т до 542 тис. т. При цьому майже половина обсягів (265 тис. т) припала на Китай", – говориться у публікації.

Надходження дизпального й газойлю у країни Близького Сходу скоротилися зі 145 тис. т до 130 тис. т. Основні обсяги прийняли порти Лівану (67 тис. т) і Ємену (30 тис. т).

За вісім місяців обсяги надходження російського дизпального й газойлю у порти країн світу зросли на 8%, до 32,1 млн т. Зростання відбулося шляхом збільшення відвантажень палива в країни Африки. При цьому найбільші споживачі, Туреччина й Бразилія, зменшили обсяги.

У січні-серпні турецькі порти прийняли 10,4 млн т дистилятів, це на 7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Надходження в бразильські порти скоротилися на 16%, до 5,2 млн т.

"Варто зазначити, що скорочення Бразилією закупівель російського палива дозволило наростити обсяги американським постачальникам. За сім місяців експорт палива з США у Бразилію збільшився майже в 4 рази, до 2 млн т", – додає Enkorr.ua.

Нагадаємо:

Вантажообіг морських портів країни-агресора росії у січні-серпні 2025 року зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 576,3 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що у березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко. Це більш ніж утричі перевищує обсяги, імпортовані з Марокко за весь період 2020–2024 років. До цього часу з Марокко взагалі не експортували дизельне паливо до Іспанії.

Постачання нафтопродуктів з румунського порту Констанца – одного з найпотужніших джерел українського ринку – можуть потрапити під санкції з 1 жовтня 2025 року.