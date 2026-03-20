Росія заробила понад 7 мільярдів євро за два тижні завдяки війні в Ірані – ЗМІ

Завдяки послабленню санкцій США та зростанню цін на енергоносії Кремль зміг заробити близько 7,7 млрд євро за першу половину березня.

Про це пише Euronews із посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

У період з 1 до 15 березня Росія заробляла близько 513 млн євро на день з продажів нафти, газу та вугілля. Це на 8,7% перевищує показники за лютий.

Дві головні причини – зростання цін на нафту та тимчасове послаблення санкцій США на російську нафту через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо:

13 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, завантаженої в танкери, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту пального.

Після цього росіяни поспішили завантажити більше нафти в танкери, аби встигнути продати більше тоовару, доки санкції не діють.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти повернуть після завершення кризи на Близькому Сході.

Окрім цього, ціна на російську нафту Urals зросла до понад 73 дол. за барель, а на окремих ринках (наприклад, в Індії) – до понад 100 дол. за барель.