Росія скоротила перевалку у Азово-Чорноморських портах

Вантажообіг морських портів країни-агресора росії у січні-серпні 2025 року зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 576,3 млн тонн.

Про це з посиланням на статистику Асоціації морських торгових портів РФ пише ЦТС.

Обсяг перевалки сухих вантажів склав 283 млн тонн (-4,8%), у тому числі: вугілля - 132,8 млн тонн (+3,1%), вантажів у контейнерах – 35,8 млн тонн (-1,9%), мінеральних добрив – 31,2 млн тонн (+8,8%), зерна - 26 млн тонн (+26,3%), руди – 9,8 млн тонн (+34,5%), вантажів на поромах – 5,5 млн тонн (+1,6%).

Обсяг перевалки наливних вантажів склав 293,3 млн тонн (-2,2%), у тому числі сирої нафти – 179,7 млн тонн (-1,0%), нафтопродуктів – 84 млн тонн (-4,8%), зрідженого газу - 23,2 млн тонн (-1,1%).

Експортних вантажів перевалено 452,4 млн тонн (-3,9%), імпортних – 27,6 млн тонн (-0,6%), транзитних – 49,4 млн тонн (+9,5%), каботажних – 46,9 млн тонн (-12,5%).

У морських портах Азово-Чорноморського басейну перевалили 169,4 млн тонн (-9,5%), з них обсяг перевалки сухих вантажів склав 70,1 млн тонн (-20,4%), наливних вантажів - 99,3 млн. тонн (+0,1%).

Вантажообіг порту Новоросійськ склав 108,8 млн тонн (-3,7%). Тамань перевантажила 17,3 млн тонн (-4,9%), Туапсе – 15,2 млн тонн (+4,2%), Кавказ – 8,5 млн тонн (-43,9%), Ростов-на-Дону – 7,7 млн тонн (-26%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що впровадження повної заборони на експорт автомобільного бензину призвело у серпні до припинення відвантажень з морських портів Росії. Минулого місяця також не було зафіксовано постачань білоруського палива, яке зазвичай відвантажується через порти Усть-Луга і Санкт-Петербург.

Це свідчить про те, що обсяги Мозирського й Новополоцького НПЗ споживалися на внутрішньому ринку Білорусі або постачалися в країни ЄАЕС, зокрема в росію, де спостерігається дефіцит високооктанового палива.

Росія витратить значні кошти на обстеження суден в порту, який атакували ЗСУ. "Росморпорт" оголосив аукціон на послуги з обстеження підводної частини суден, які знаходяться на якорних стоянках в акваторіях морських портів Астрахань і Оля. На це російське підприємство збирається витратити 80 млн рублів.

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ і поцілили по суховантажу. Судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що після атаки роботу порту на Каспійському морі було зупинено, оскільки, були пошкоджені та інфраструктура порту та митниця. За тиждень після атаки українських дронів в ніч на 15 серпня порт "Оля" був все ще паралізований.