За півроку кількість заправних комплексів UPG збільшилася у шість разів

За півроку кількість автозаправних комплексів в управлінні компанії UPG в зросла майже у шість разів – із 87 у липні до 529 у грудні.

Про це повідомляють у компанії UPG.

"Лише за півроку кількість АЗК в управлінні компанії зросла майже у шість разів – із 87 у липні до 529 у грудні. Частина із цих обʼєктів вже введена в експлуатацію", – говориться у повідомленні.

За цей період UPG запустила 102 нові об'єкти, більшість із яких раніше діяли під брендами ANP та "Авіас".

Компанія також зазначає, що сплатила 19 мільярдів гривень податків, що на п'ять мільярдів гривень більше, ніж роком раніше.

Темп розширення мережі відобразився і на логістиці: за півроку автовози UPG проїхали понад 25,6 млн. км.

Команда UPG зросла на 44% і сьогодні налічує більше 5300 працівників. У середньому щомісяця до компанії приєднувалося близько 200 нових співробітників.

За даними Державної податкової служби, UPG входить у топ-5 великих мереж АЗК за рівнем середньої заробітної плати – 33,2 тис. грн.

"У 2025 році UPG продемонструвала стрімке зростання та зміцнила свої позиції на ринку. Компанія масштабувала мережу рекордними темпами, суттєво збільшила внесок в економіку країни та реалізувала низку важливих соціальних ініціатив".

Мережа АЗК UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій, засновником UPG є Володимир Петренко, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет дозволив ПП "Укрпалетсистем", яка є оператором мережі АЗC UPG, орендувати 23 Автозаправні комплекси, які належали групі "Приват".

До того АМКУ дозволив UPG взяти в оренду заправки групи "Приват" 27 листопада, тоді мова йшла про 16 заправок.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрпалетсистем" бізнесмена Володимира Петренка, що володіє в Україні мережею АЗС UPG, розглядає можливість купівлі близько 400 заправок так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського.