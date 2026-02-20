Міноборони спростило забезпечення підрозділів ЗСУ пальним

Половина заявок на пальне у Збройних Силах України тепер виконуються менш ніж за добу завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Понад 50% заявок на пальне тепер виконуються менш ніж за добу. Завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком пально-мастильних матеріалів (ПММ)", – говориться у повідомленні.

"Тепер шлях від цифрової заявки до реального пального в баках займає від кількох годин до 2-3 днів, що було неможливо в умовах "паперової" армії, – запевняє міністерство.

Міноборони запустило систему за напрямком вже в 600 військових частинах. У межах проєкту до системи приєдналось 700 користувачів, проведено навчання для більш ніж 1 600 військовослужбовців.

Тепер усі заявки на пальне проходять через єдину цифрову систему. Вона враховує комплексну структуру Збройних Сил: налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління.

"Це забезпечує чіткий контроль і відповідальність на кожному етапі", – пояснюють у міністерстві.

Заявки подаються та погоджуються в одній системі — без дублювання документів і зайвих ручних кроків.

Завдяки цифровому маршруту погодження та автоматичному контролю строків заявки виконуються за лічені дні і пальне надходить у підрозділи без затримок, пов'язаних із паперовими процедурами.

У будь-який момент видно, на якому етапі перебуває заявка та хто за неї відповідає.

Крім того, система формує аналітику в реальному часі, що дає змогу виявляти вузькі місця та постійно вдосконалювати процес забезпечення.

"Система УЛЗ забезпечує єдиний наскрізний процес – від подання заявки до фактичної видачі пального", – говориться у повідомленні.

Вона дає командуванню цілісну картину забезпечення: обсяги і дати поставок за укладеними контрактами, залишки на базах і складах, потреби військових частин, на якому етапі кожна заявка і хто відповідальний за її опрацювання.

Система автоматично контролює обсяги поставок і строки виконання – не дозволяє отримати більше, ніж погоджено, або з порушенням визначених термінів.

Система побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

Нагадаємо:

Держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

У четвертому кварталі 2025 року виробники озброєння отримали 30 ліцензій на використання технологій, які розробили в межах Міноборони.