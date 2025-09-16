Румунський порт може потрапити під українські санкції

Постачання нафтопродуктів з румунського порту Констанца – одного з найпотужніших джерел українського ринку – можуть потрапити під санкції з 1 жовтня 2025 року.

Про це пише видання enkorr з посиланням на джерело на ринку.

Йдеться про поширення практики лабораторних перевірок пального, яка з 2023 року поширена на пальне з турецьких, грузинських і молдавських портів.

За даними джерел enkorr, приводом для санкцій стосовно Констанци стала начебто робота порту з турецьким й індійським пальним.

Уперше спроби санкціонувати румунський порт констатували влітку 2024 року, але через дипломатичний тиск Євросоюзу й Румунії від цього рішення відмовились.

На думку експертів Консалтингової групи "А-95", ускладнення постачань з Румунії створює ризики нестачі пального, особливо після руйнування російською армією Кременчуцького НПЗ "Укртатнафта".

Нагадаємо:

Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ направила на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.