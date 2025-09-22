Росія просить ІКАО пом'якшити санкції: які аргументи

Росія просить Міжнародну організацію цивільної авіації пом'якшити санкції, пославшись на загрози безпеці польотів.

Про це повідомляє Reuters.

Інформагентство посилається на робочі документи та джерело в російській авіаційній галузі.

За даними Reuters, йдеться про пом'якшення санкцій на постачання запчастин і транзитні польоти. У зверненні до ІКАО Росія називає заходи, які застосовані до російських авіаперевізників, незаконними і примусовими.

З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, західні санкції перекрили доступ Росії до літаків і запчастин Boeing і Airbus. Російські авіакомпанії змушені обслуговувати понад 700 іноземних лайнерів через складні схеми паралельного імпорту, однак значна частина деталей залишається недоступною.

"Зусилля Росії створюють труднощі для зустрічі в Монреалі цього тижня Міжнародної організації цивільної авіації, яка встановлює глобальні стандарти безпеки для цивільної авіації і засудила Москву за порушення суверенітету повітряного простору України та її подвійну реєстрацію літаків", – говориться у публікації.

Росія надіслала свій запит до ІКАО після того, як Сполучені Штати скасували санкції проти білоруського державного перевізника "Белавіа" минулого тижня, які були накладені після підтримки Мінськом Москви в її вторгненні в Україну.

"Росія також намагається отримати вибори до керівної ради ІКАО, що складається з 36 держав, після того як не змогла набрати достатньо голосів у 2022 році після вторгнення в Україну", – зазначає агентство.

"Як найбільша країна світу, Росія сильно залежить від комерційних літаків для внутрішніх вантажних та пасажирських перевезень через свої 11 часових поясів, але недавні інциденти вказують на те, що флот Росії деградує", – пише Reuters.

"Наприкінці липня радянський літак Антонов Ан-24, збудований у 1976 році, розбився на Далекому Сході Росії, вбивши всіх 48 осіб на борту. За кілька днів російський авіаперевізник Аерофлот призупинив десятки рейсів після нищівної кібератаки", – нагадує агентство.

Раніше повідомлялося, що російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків.

Чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.

Раніше у московському аеропорту Внуково літак Superjet-100 авіакомпанії "Азимут" втратив капот двигуна під час зльоту.