Російський Superjet втратив капот двигуна під час зльоту

У московському аеропорту Внуково літак Superjet-100 авіакомпанії "Азимут" втратив капот двигуна під час зльоту.

Про це пише The Moscow Times.

15 червня під час зльоту з Внуково літак Superjet-100, який мав летіти до Батума, втратив капот правого двигуна.

Після злету диспетчери повідомили екіпаж про фрагменти, знайдені на злітній смузі. Командир повітряного судна прийняв рішення повернутися до аеропорту, де оголосили код тривоги "Синій". Після витрачання пального в зоні очікування літак благополучно приземлився.

Це вже сьомий інцидент із літаками російських перевізників за останній тиждень. Серед них – проблеми з лобовим склом, шасі та механізацією крила у Boeing та Superjet. Зокрема, 14 червня у "Победи" тріснуло лобове скло, а 13 червня аналогічна ситуація сталась під час іншого рейсу цієї ж компанії. Також технічні несправності неодноразово фіксувались у літаків "ЮТэйр", "Аерофлоту" та "Азимута".

Після початку повномасштабної війни Росія опинилася під авіаційними санкціями Заходу. Постачання запчастин, нових літаків і технічна підтримка з боку Boeing та Airbus були припинені. Через це авіаперевізники змушені обслуговувати західні літаки самотужки, розбираючи одні судна на запчастини для інших.

Водночас частіше виходять з ладу й російські Superjet-100, які залежать від імпортних комплектуючих. Попри стрімке зростання поломок, Росавіація запевняє, що польоти безпечні, а підстав для припинення експлуатації немає.

Росія оголосила про план випуску понад тисячу літаків до 2030 року. Але за три роки повномасштабної війни вдалося зібрати лише п’ять: три Ту-214 і два Іл-96. На початку 2025 року уряд скоротив цей план у півтора раза.

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Нагадаємо:

У травні російський літак SSJ-100 "Азимуту" вже здійснював аварійну посадку через відмову гідросистеми. Подібні випадки почастішали після санкцій на російську авіацію.