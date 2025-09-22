Россия просит ИКАО смягчить санкции: какие аргументы

Россия просит Международную организацию гражданской авиации смягчить санкции, сославшись на угрозы безопасности полетов.

Об этом сообщает Reuters.

Информагентство ссылается на рабочие документы и источник в российской авиационной отрасли.

По данным Reuters, речь идет о смягчении санкций на поставки запчастей и транзитные полеты. В обращении к ИКАО Россия называет меры, которые применены к российским авиаперевозчикам, незаконными и принудительными.

С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, западные санкции перекрыли доступ России к самолетам и запчастям Boeing и Airbus. Российские авиакомпании вынуждены обслуживать более 700 иностранных лайнеров через сложные схемы параллельного импорта, однако значительная часть деталей остается недоступной.

"Усилия России создают трудности для встречи в Монреале на этой неделе Международной организации гражданской авиации, которая устанавливает глобальные стандарты безопасности для гражданской авиации и осудила Москву за нарушение суверенитета воздушного пространства Украины и ее двойную регистрацию самолетов", - говорится в публикации.

Россия направила свой запрос в ИКАО после того, как Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского государственного перевозчика "Белавиа" на прошлой неделе, которые были наложены после поддержки Минском Москвы в ее вторжении в Украину.

"Россия также пытается получить выборы в руководящий совет ИКАО, состоящий из 36 государств, после того как не смогла набрать достаточно голосов в 2022 году после вторжения в Украину", - отмечает агентство.

"Как крупнейшая страна мира, Россия сильно зависит от коммерческих самолетов для внутренних грузовых и пассажирских перевозок через свои 11 часовых поясов, но недавние инциденты указывают на то, что флот России деградирует", - пишет Reuters.

"В конце июля советский самолет Антонов Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке России, убив всех 48 человек на борту. Через несколько дней российский авиаперевозчик Аэрофлот приостановил десятки рейсов после сокрушительной кибератаки", - напоминает агентство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что российским авиастроителям не удалось создать аналоги иностранных подшипников и электронной компонентной базы для самолетов.

Четырнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) выполняют рейсы по России с конструкторскими недостатками фюзеляжа.

Ранее в московском аэропорту Внуково самолет Superjet-100 авиакомпании "Азимут" потерял капот двигателя во время взлета.