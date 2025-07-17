Россия планирует построить склады в оккупированном порту Скадовск

В оккупированном Скадовске россияне собираются наращивать мощности по перевалке грузов.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Соответствующие проектные решения наработаны Единым институтом пространственного планирования страны-агрессора, сообщает ЦТС.

"Проектными предложениями, в частности, предусмотрено строительство складских площадок для контейнеров и генеральных грузов на территории Скадовского порта, а также специализированных емкостей для наливных пищевых грузов", - говорится в публикации.

Кроме того, запланирована реконструкция здания и причала Генического порта, а также строительство и реконструкция причалов Скадовского морского порта.

"Как отметили в упомянутом институте, конечной целью, среди прочего, является увеличение объемов вывоза грузов с территории оккупированной россиянами части Херсонской области", - говорится в публикации.

ЦТС также отмечает, что ранее руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявлял, что под видом "инфраструктурного развития" портов Херсонской области россия нацелена на активное развитие сети логистических коридоров, которые служат военным целям и системному похищению украинских ресурсов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму Россия намерена построить транспортную инфраструктуру с помощью Китая. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, в частности, о наличии предварительных договоренностей по Керченскому морскому порту, который Россия активно использует для "серого" экспорта.

Также сообщалось, что инвестиции в крупнейшие российские железнодорожные проекты сократят в пять раз из-за долгов Российской железной дороги.

Ранее сообщалось, что Россия сталкивается с растущими трудностями с доставкой товаров в Китай через свою восточную железнодорожную сеть, что является признаком больших экономических проблем, вызванных войной и санкциями.

Также в РФ пообещали, что аэропорт Геленджика в Краснодарском крае России на берегу Черного моря, закрытый из соображений безопасности с февраля 2022 года, возобновит работу.