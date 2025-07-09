У РФ відновить роботу аеропорт на березі Чорного моря: його закрили після початку великої війни

Аеропорт Геленджика у Краснодарському краї Росії на березі Чорного моря, закритий із міркувань безпеки з лютого 2022 року, відновить роботу незабаром.

Про це повідомили у пресслужбі Мінтрансу РФ, передає російський "Интерфакс".

Найближчим часом планується відкриття аеропорту для виконання внутрішніх рейсів.

Зазначається, що можливість безпечного виконання польотів в аеропорт Геленджика підтверджено фахівцями Росавіації та "Держкорпорації з ОрВД" (організації повітряного руху).

Точної дати відкриття аеропорту в Мінтрансі не повідомили. Джерело "Интерфакса" в галузі сказало, що перший рейс може бути відправлений 18 липня.

Геленджик і низку інших аеропортів півдня і центральної частини РФ у лютому 2022 року було закрито з міркувань безпеки. У травні 2024 року відновив роботу аеропорт Елісти. Закритими залишаються авіатермінали в Сімферополі, Ростові-на-Дону, Краснодарі, Анапі, Бєлгороді, Брянську, Курську, Воронежі.

Геленджик місто-курорт в Краснодарському краї Росії на березі Чорного моря. Розташований за 35 км від Новоросійська.

Нагадаємо:

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через атаки українських безпілотників, до ранку 7 липня призвів до затримки майже двох тисяч рейсів.