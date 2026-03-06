Росія перенаправить скраплений газ з Європи до Азії – ЗМІ

Російські компанії найближчим часом перенаправлять частину поставок скрапленого природного газу (СПГ) з Європи до "дружніх країн".

Про це пише "Медуза".

Ідеться про такі країни, як Китай, Індія, Таїланд і Філіппіни, заявив російський віце-прем'єр Олександр Новак.

За його словами, бізнес не буде чекати нових обмежень з боку Євросоюзу.

"Наші компанії розглядають можливості, не чекаючи чергових обмежень з боку Європи, укладати нові довгострокові контракти з нашими партнерами, переорієнтувати частину газу з Європи в інші країни, в тому числі це Індія, Таїланд, Філіппіни, Китай", — сказав Новак.

4 березня президент Росії Володимир Путін доручив уряду опрацювати питання про припинення поставок газу до Європи, зазначає видання.

Він припустив, що РФ вигідніше прямо зараз припинити поставки газу до Європи, ніж чекати, коли європейські країни повністю відмовляться від російського газу.

Країни Євросоюзу в січні домовилися, що повністю відмовляться від російського газу до 2027 року. Заборони на купівлю СПГ за короткостроковими контрактами набувають чинності з 25 квітня, повне ембарго — з січня 2027 року, нагаує

За даними Eurostat, зараз Росія забезпечує близько 16% європейського імпорту СПГ і близько 13% сукупних поставок газу в ЄС. Як зазначає The Bell, Євросоюз залишається найбільшим покупцем російського СПГ — на нього припадає близько половини всього експорту.

Російська влада погрожує припинити поставки СПГ до Європи на тлі війни на Близькому Сході та стрибка цін на газ на європейському ринку.

Нагадаємо:

Уряд США дав дозвіл на 30 днів Індії купувати російську нафту, яка нині застрягла в морі, на тлі війни на Близькому Сході. Приблизно стільки ж, за словами Трампа, має тривати війна з Іраном - 4-5 тижні.

Інтерес покупців до російської нафти в Індії та Китаї стимулюється занепокоєнням щодо поставок з Близького Сходу.

Війна на Близькому Сході може обвалити світову економіку, адже усі країни Перської затоки зупинять виробництво вуглеводнів і ціни на нафту зростуть до 150 доларів за барель.