Інтерес покупців до російської нафти в Азії зростає, але ціни залишаються низькими

Інтерес покупців до російської нафти в Індії та Китаї стимулюється занепокоєнням щодо поставок з Близького Сходу, хоча ціни ще не відреагували на це.

Про це повідомляє Reuters.

Перебої в постачанні через Ормузьку протоку на південному краю Перської затоки призвели до скорочення доступності нафти з Близького Сходу та підвищення фрахтових ставок, зазначають трейдери та аналітики.

За інформацією двох трейдерів та джерела в галузі, індійські нафтопереробні заводи звернулися до російських продавців з проханням про термінові поставки в березні та квітні.

"Індійські нафтопереробні заводи зараз консультуються з урядом щодо можливості додаткового імпорту з Росії", – зазначило одне з джерел.

Китайські покупці також виявляють інтерес, хоча нещодавні закупівлі забезпечили їх запасами.

"Китай закупив великі обсяги за низькими цінами напередодні китайського Нового року, тому може дозволити собі почекати, поки перспективи війни в Ірані стануть більш чіткими", – сказав один з трейдерів.

Інший трейдер додав: "Покупці очікують, що конфлікт в Ірані скоро закінчиться, і не хочуть платити більше за нафту Brent за поточними цінами".

За словами трейдерів, в останні місяці Китай поглинув нафту, витіснену з Індії, збільшивши свої морські закупівлі до багатомісячного максимуму за значно зниженими цінами.

Знижка на російську нафту Urals, що відвантажується з порту Приморськ на умовах FOB, у вівторок становила 25-26 доларів за барель порівняно з ціною Brent на дату відвантаження, що відповідає останнім оцінкам, як показують останні доступні дані LSEG.

Знижки в китайських і індійських портах на умовах доставки також майже не змінилися порівняно з рівнями до початку конфлікту в Ірані.

Китай та Індія вже є найбільшими покупцями російської нафти, хоча Індія нещодавно зменшила обсяги закупівель під тиском Вашингтона.

Нагадаємо:

Заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак заявив, що Москва готова збільшити поставки нафти до Китаю та Індії.

Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході буде недостатнім для покриття дефіциту державного бюджету Російської Федерації.