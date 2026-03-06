Поки США б’ють по Ірану, Індії дали дозвіл купити частину нафти РФ

Уряд США дав дозвіл на 30 днів Індії купувати російську нафту, яка нині застрягла в морі, на тлі війни на Близькому Сході. Приблизно стільки ж, за словами Трампа, має тривати війна з Іраном - 4-5 тижні.

Про це повідомляє BBC.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що 30-денне послаблення є "свідомим короткостроковим заходом", покликаним забезпечити безперервність поставок нафти на світовий ринок.

Мільйони барелів нафти й газу застрягли поблизу Ормузької протоки — вузького "вузла" в затоці, через який проходить майже половина імпорту сирої нафти та газу Індії. Тегеран погрожував атакувати судна, які намагатимуться пройти, відтоді як США та Ізраїль почали війну проти Ірану.

Бессент сказав, що послаблення "не принесе суттєвої фінансової вигоди" Росії, оскільки воно дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі.

"Цей тимчасовий захід зменшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", — написав Бессент у X.

Безстрокова зупинка поставок викликала побоювання щодо наближення енергетичної кризи в Індії: повідомляється, що запасів сирої нафти та газу країні може вистачити приблизно на 25 днів.

Тим часом президент США Дональд Трамп попередив, що війна проти Ірану, яка почалася минулої суботи, може затягнутися на чотири-п'ять тижнів або довше.

Що стосується нафти, Індія імпортує 90% сирої нафти. Приблизно половина цього обсягу — 2,5–2,7 млн барелів на добу — проходить через Ормузьку протоку, переважно з Іраку, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту.

За наявності відстрочки близько 145 млн барелів російської нафти, які залишаються "на воді", потенційно можуть бути перенаправлені до індійських портів, якщо будуть укладені комерційні угоди, сказав ВВС аналітик Kpler Суміт Рітолія.

Нагадаємо:

Інтерес покупців до російської нафти в Індії та Китаї стимулюється занепокоєнням щодо поставок з Близького Сходу.

Війна на Близькому Сході може обвалити світову економіку, адже усі країни Перської затоки зупинять виробництво вуглеводнів і ціни на нафту зростуть до 150 доларів за барель.