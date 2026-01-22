Росія обмежує вхід до портів суден, які відвідували порти України

З початку року Росія почала обмежувати заходи до своїх чорноморських портів суден, які раніше заходили в порти України.

Про це пише сайт "Центр транспортних стратегій".

Як розповів співзасновник та директор компанії BPG Shipping Геннадій Іванов, тепер такі судна додатково перевіряє російська Федеральна служба безпеки. Перевірка може тривати до двох діб. Також вибірково може здійснюватися підводний огляд суден.

За інформацією морських брокерів, чітких критеріїв щодо суден немає. Проте, нібито, допускається один захід в Україну серед десяти останніх. Якщо таких суднозаходів більше, то судну може бути відмовлено в завантаженні чи розвантаженні в російському порті на Чорному морі.

"Місцеві трейдери намагаються в чартер-партії прописувати, що час, витрачений на перевірки – за рахунок судновласника плюс судновласник має надати заміну у разі reject", – зазначив Іванов.

"Я не знаю навіщо їм усе це (однозначно здорожчання власного експорту), але з погляду впливу на фрахт – це вже у короткостроковій перспективі може створити обмеження тоннажу і, відповідно, зростання фрахту для всього експорту з Чорного моря", – додав він.

ЦТС нагадаємо, що влітку 2025 року після ряду інцидентів на портових потужностях з перевалки нафти росіяни запровадили вимогу отримувати дозволи ФСБ для танкерів, які йшли під завантаження нафтою і нафтопродуктами.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судна повинні отримувати дозвіл ФСБ для доступу до російських портів. Відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря тоді призупинилося.

Обмеження для заходу іноземних суден у російські порти, зокрема в порт Кавказ, значно ускладнили експорт зерна, на який у попередньому сезоні припадала майже чверть усього морського експорту цієї продукції.

Повідомлялося, що з 21 липня будь-які судна, що прямують з-за кордону, можуть заходити в російські морські порти лише з дозволу капітана гавані, погодженого зі співробітником Федеральної служби безпеки.

Також повідомлялося, що "Росморпорт" оголосив аукціон на послуги з обстеження підводної частини суден, які знаходяться на якорних стоянках в акваторіях морських портів Астрахань і Оля.

Раніше повідомлялося, що танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, вибухнув поблизу берегів Лівії.

Повідомлялося, що за попередніми оцінками, вибух у машинному відділенні танкера міг бути спричинений міною-прилипачем. Внаслідок інциденту машинне відділення затопило, судно втратило маневреність, проте його відбуксирували до Греції.