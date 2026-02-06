У Мінекономіки розповіли, як обстріли портів впливають на темпи експорту

Удари Росії по морським портам України впливають на темпи експорту з України, скорочуючи відвантаження на 20–30%.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарстваТарас Висоцький, пише Latifundist.com.

"Обстріли безпосередньо впливають на місячні темпи експорту. В окремі періоди обсяги відвантажень скорочуються на 20–30%", – зазначив Висоцький.

В інтервʼю РБК-Україна він розповів, що в окремі періоди через удари по портах місячні обсяги відвантажень скорочуються на 20–30%. У результаті на ринку формується залишок непроданої продукції.

"Йдеться передусім про зернові культури. Обсяг накопичених залишків може сягати до 10 млн т. За оцінкою Висоцького, це не є критичним для балансу ринку, однак має відчутний економічний ефект", – говориться у публікації.

"Це не критичний для ринку обсяг, але економічно відчутний, тому що це продукція, за яку виробники та держава не отримали валютну виручку", — зазначив Висоцький.

Заступник міністра нагадав, що основний експортний потік зерна та олійних культур проходить саме через Чорне море – понад 90% від загального експорту продукції. Ще 7-8% забезпечує залізниця, решта обсягів припадає на автомобільний транспорт.

"Морський коридор залишається ключовим маршрутом з точки зору економіки: він забезпечує найбільші обсяги перевезень і є найбільш ефективним за собівартістю для експорту аграрної продукції", – сказав він у інтерв'ю.

Нагадаємо:

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

Національний банк України повідомив, що Україна за результатами першого кварталу через обстріли портів отримає від експорту, скоріш за все, на мільярд доларів менше, ніж прогнозувалуся у попередньому макроекономічному прогнозі.

Раніше "Всеукраїнська Аграрна Рада" заявила, що ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.

Зупинка майже третини олійноекстракційних заводів, перебої з електропостачанням та обмежена робота портів знизили пропозицію соняшникової олії з України, що призвело до підвищення цін не лише на українську, але й російську олію.