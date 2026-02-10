На Закарпатті почав роботу модернізований інтермодальний термінал

На Закарпатті почав роботу оновлений інтермодальний термінал "Євробрідж", який забезпечує залізничні перевезення між Україною та Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

Про це пише Latifundist.com.

Термінал "Євробрідж" забезпечує транскордонні залізничні перевезення вантажів, з'єднуючи логістично Україну з Угорщиною, Словаччиною і Румунією, говориться у публікації.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, інвестиції німецької компанії Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) у партнерстві з українським інвестиційним фондом "Фортіор Капітал" у понад 120 млн грн дають можливість вже в цьому році забезпечити трафік близько 100 тисяч контейнерів на рік з перспективою для розширення.

Микита додав, що на цьому терміналі створили десятки нових робочих місць із конкурентною заробітною платою, а компанія генерує мільйонні надходження до місцевого бюджету.

У серпні 2025 року Антимонопольний комітет дозволив німецькій компанії Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) купити Eurobridge Intermodal Terminal LLC, розташований в Батьово, Закарпатська область, зазначає Latifundist.com.

