Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго

В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт потужності.

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах, до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності. Накопичуються запаси ресурсів, формуються резерви обладнання, проводяться протиаварійні навчання", – зазначила вона.

Крім цього, посилюється захист критичної інфраструктури, розвивається розподілена генерація: цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт. Прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зими, наголосила міністр.

Також вона підкреслила, що енергетичні компанії посилюють захист критичної інфраструктури, а військові – оборону в небі. Україна також залучає міжнародну підтримку, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світового банку.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%.