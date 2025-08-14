МАГАТЕ фіксує на ЗАЕС складнощі з постачанням води для охолодження

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про це говориться у заяві МАГАТЕ.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – говориться у повідомленні.

За даними МАГАТЕ, ситуація із зовнішнім електропостачанням ЗАЕС залишається вразливою, оскільки з 7 травня станція втратила зв’язок з останньою резервною лінією електропередачі 330 кВ і залежить від єдиної лінії 750 кВ.

МАГАТЕ отримала технічні оновлення щодо розподілу води на об’єкті, зокрема про постачання води до систем ядерної безпеки та підтримки.

"Команда відзначила дедалі більші труднощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів у стані холодної зупинки, особливо в умовах нинішньої спеки, коли рівень випаровування високий", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.