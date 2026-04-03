Атака України серйозно вдарила по одному з НПЗ РФ

Нафтопереробний завод "Ново-Уфимський" у Росії зупинив одну зі своїх найбільших установок первинної переробки нафти після того, як українська атака безпілотником спричинила пожежу.

Про це агентству Reuters повідомили три джерела в галузі.

Протягом останнього місяця Україна посилила удари по енергетичних об'єктах Росії, прагнучи послабити російську економіку.

Установка первинної переробки CDU-5, яка, за словами джерел, загорілася, забезпечує близько 28% загальної потужності Ново-Уфимського нафтопереробного заводу. Завод має ще три установки первинної переробки нафти.

За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 3,8 мільйона метричних тонн нафти, або 76 тисяч барелів на добу, що становить 1,4% загального обсягу в Росії. Він виробив 1,2 мільйона тонн бензину, 2,6 мільйона тонн дизельного пального і 1,1 мільйона тонн мазуту.

Пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі в столиці Башкортостану (РФ) Уфі внаслідок атаки безпілотників уночі 2 квітня.

НПЗ "Башнєфть-Новойл", що у столиці Башкортостану (РФ) Уфі, уразили безпілотники Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ.