Россия пытается создать массовые блэкауты в Украине - Генсек ООН

Россия пытается создать условия для массовых отключений электроэнергии в Украине накануне зимнего периода.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

"Россия хочет создать блэкауты в Украине накануне зимы", - сказал он во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Украине.

Гутерриш также напомнил о ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских оккупационных войск.

"Угроза для ядерных объектов в условиях войны в Украине, в частности ситуация на Запорожской АЭС, вызывает серьезное беспокойство. Все стороны должны выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом с целью защиты своей безопасности", - подчеркнул генсек ООН.

Напомним:

В Украине к отопительному сезону подготовят 17,6 ГВт мощности, пообещала глава Министерства энергетики Светлана Гринчук.

Украина до конца 2025 года должна отремонтировать 3,2 ГВт разрушенных и поврежденных энергообъектов и инфраструктуры, большинство из них уже восстановлено.

23 сентября единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы была отключена.

Международное агентство по атомной энергии фиксирует сложности с обеспечением надежной поставки воды для охлаждения реакторов на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Ранее компания "Укрэнерго" получила от Программы развития ООН в Украине три мощных высоковольтных автотрансформатора, которые помогут поддерживать стабильную работу энергосистемы.