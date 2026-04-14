Деякі регіони відстають від графіку підготовки до зими – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі області відстають від графіків підготовки за планами стійкості, які передбачають підготовку до зими.
Про це Зеленський написав у соцмережах.
"Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві", – зазначив Зеленський.
На 14 квітня за планами стійкості будують або відновлюють 368 обʼєктів – передусім оновлення захисту.
Зеленський анонсував повернення формату селекторів за участю урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.
"Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", – додав президент.
Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.
Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст.
Кабмін розглядає гібридну модель фінансування планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.