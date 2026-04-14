Деякі регіони відстають від графіку підготовки до зими – Зеленський

Зеленський розповів, що частина регіонів відстають за підготовкою до зими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі області відстають від графіків підготовки за планами стійкості, які передбачають підготовку до зими.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

"Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві", – зазначив Зеленський.

На 14 квітня за планами стійкості будують або відновлюють 368 обʼєктів – передусім оновлення захисту.

Зеленський анонсував повернення формату селекторів за участю урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.

"Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", – додав президент.

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст.

Кабмін розглядає гібридну модель фінансування планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.