Родичі полковника Нацполіції Олексія Єлхіна орендують дороге майно в сумнівних фірм – hromadske

Родичі полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна користуються майном вартістю сотні тисяч доларів, орендованим в сумнівних фірм.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

"Частина статків офіційно належить матері посадовця, іншу частину майна дружина поліціянта Марія орендує в сумнівних фірм. Наприклад, елітний Mercedes-Benz G-Class («ґелендеваґен») 2023 року випуску жінка взяла в оренду у фірми, яка належить прибиральниці", – говориться у публікації.

"Із 2021 року родина поліціянта користується також величезним маєтком із басейном у Києві. Проте в декларації Єлхіна за той самий рік про будинок ні слова. А фірма, яка викупила маєток за місяць перед тим, як ним почали користуватися Єлхіни, належить жінці, яка незадовго до того перебувала на обліку в Київському міському центрі зайнятості", – наводить hromadske ще один приклад.

Єлхін розпочав свій шлях у Службі безпеки у 2008 році оперативником підрозділу, який опікувався економічними питаннями, із 2013 року — на керівних посадах там. У 2021 та 2022 роках обіймав посаду заступника начальника департаменту стратегічних розслідувань поліції. Із 2024 року – головний оперуповноважений, відповідає за проведення оперативно-розшукових заходів підрозділу. Його зарплата складає близько 50 тисяч на місяць, зазначає hromadske.

"Із 2023-го дружина правоохоронця офіційно орендує Mercedes-Benz G класу 2023 року випуску. Так вказано в деклараціях посадовця. Нещодавно цей автомобіль виставили на продаж за 210 тисяч доларів. На профільних сайтах вартість оренди таких авто починається від 6 тисяч доларів на місяць і сягає 15 тисяч", – говориться у публікації.

Марії Єлхіній належить Audi A6 2018 року, яка коштує приблизно 40 тисяч доларів. "Ґелендеваґен" вона взяла в оренду в компанії "Трумекс Плюс".

Фірма придбала авто за тиждень до того, як здати його в оренду. Хоча це був її єдиний цінний актив. Директорка, вона ж власниця компанії "Трумекс Плюс" — Тетяна Лиховид. Жінка вже третій рік працює прибиральницею на заводі з виготовлення напівфабрикатів "Похитайло" в Білій Церкві", – пише hromadske. У публікації припускають, що компанію використовують для маскування справжніх власників майна.

Подружжя Єлхіних живе у розкішному маєтку на околицях Києва площею майже 455 квадратів, коштує 20,7 мільйона гривень. hromadske з’ясувало, що користуватися цією оселею Єлхіни почали у 2021 році, але в декларації за той рік Єлхін цього будинку не згадував. У наступних деклараціях Єлхін почав вказувати, що його орендує дружина з липня 2022 року.

"У травні 2021, маєток викупила новостворена фірма "Тененсі Хаус". Компанію заснували за 7 днів до того, як вона купила маєток. Фірма взяла під оселю іпотеку на 30 млн гривень. Цю іпотеку, відповідно до документів, які опинилися в розпорядженні редакції, компанія виплатила вже за пів року", – говориться у розслідуванні.

Нинішня директорка та власниця контори «Тененсі Хаус» Олена Шевченко, до того, як очолити фірму з мільйонними активами, перебувала на обліку київського міського центру зайнятості.

Сайт також пише, що у вересні 2016 року дружина правоохоронця Марія Єлхіна відкрила ФОП за основним видом діяльності "рекламні агентства". Відповідно до декларацій посадовця, з 2020 до 2024 року офіційно пані Марія заробила 29,6 млн гривень. Найбільш успішним став 2023 рік — тоді вона заробляла майже мільйон гривень на місяць.

"Ми детально досліджували соціальні мережі пані Марії, щоб зрозуміти, якою саме підприємницькою діяльністю вона займається. Але бізнесу, який протягом багатьох років міг приносити шалені статки, не знайшли ані в її Instagram, ані деінде в мережі. Кілька рекламних роликів нам таки вдалося знайти. Але вони зроблені вже 2025 року, що ніяк не пояснює статків за попередні роки", – говориться у публікації.

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