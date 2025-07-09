Родственники полковника Нацполиции Алексея Елхина арендуют дорогое имущество у сомнительных фирм - hromadske

Родственники полковника департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина пользуются имуществом стоимостью сотни тысяч долларов, арендованным у сомнительных фирм.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

"Часть состояния официально принадлежит матери чиновника, другую часть имущества жена полицейского Мария арендует у сомнительных фирм. Например, элитный Mercedes-Benz G-Class ("гелендеваген") 2023 года выпуска женщина взяла в аренду у фирмы, которая принадлежит уборщице", - говорится в публикации.

"С 2021 года семья полицейского пользуется также огромным имением с бассейном в Киеве. Однако в декларации Елхина за тот же год о доме ни слова. А фирма, которая выкупила имение за месяц перед тем, как им начали пользоваться Елхины, принадлежит женщине, которая незадолго до того состояла на учете в Киевском городском центре занятости", - приводит hromadske еще один пример.

Елхин начал свой путь в Службе безопасности в 2008 году оперативником подразделения, которое занималось экономическими вопросами, с 2013 года - на руководящих должностях там. В 2021 и 2022 годах занимал должность заместителя начальника департамента стратегических расследований полиции. С 2024 года - главный оперуполномоченный, отвечает за проведение оперативно-розыскных мероприятий подразделения. Его зарплата составляет около 50 тысяч в месяц, отмечает hromadske.

"С 2023-го жена правоохранителя официально арендует Mercedes-Benz G класса 2023 года выпуска. Так указано в декларациях чиновника. Недавно этот автомобиль выставили на продажу за 210 тысяч долларов. На профильных сайтах стоимость аренды таких авто начинается от 6 тысяч долларов в месяц и достигает 15 тысяч", - говорится в публикации.

Марии Елхиной принадлежит Audi A6 2018 года, которая стоит примерно 40 тысяч долларов. "Гелендеваген" она взяла в аренду у компании "Трумекс Плюс".

Фирма приобрела авто за неделю до того, как сдать его в аренду. Хотя это был ее единственный ценный актив. Директор, она же владелица компании "Трумекс Плюс" - Татьяна Лиховид. Женщина уже третий год работает уборщицей на заводе по изготовлению полуфабрикатов "Похитайло" в Белой Церкви", - пишет hromadske. В публикации предполагают, что компанию используют для маскировки настоящих владельцев имущества.

Супруги Елхины живут в роскошном имении в окрестностях Киева площадью почти 455 квадратов, стоит 20,7 миллиона гривен. hromadske выяснило, что пользоваться этим домом Елхины начали в 2021 году, но в декларации за тот год Елхин этого дома не упоминал. В последующих декларациях Елхин начал указывать, что его арендует жена с июля 2022 года.

"В мае 2021, имение выкупила вновь созданная фирма "Тененси Хаус". Компанию основали за 7 дней до того, как она купила имение. Фирма взяла под дом ипотеку на 30 млн гривен. Эту ипотеку, согласно документам, которые оказались в распоряжении редакции, компания выплатила уже через полгода", - говорится в расследовании.

Нынешняя директор и владелица конторы "Тененси Хаус" Елена Шевченко, до того, как возглавить фирму с миллионными активами, состояла на учете киевского городского центра занятости.

Сайт также пишет, что в сентябре 2016 года жена правоохранителя Мария Елхина открыла ФЛП по основному виду деятельности "рекламные агентства". Согласно декларациям чиновника, с 2020 до 2024 года официально госпожа Мария заработала 29,6 млн гривен. Наиболее успешным стал 2023 год - тогда она зарабатывала почти миллион гривен в месяц.

"Мы подробно исследовали социальные сети госпожи Марии, чтобы понять, какой именно предпринимательской деятельностью она занимается. Но бизнеса, который в течение многих лет мог приносить огромное состояние, не нашли ни в ее Instagram, ни где-либо в сети. Несколько рекламных роликов нам таки удалось найти. Но они сделаны уже в 2025 году, что никак не объясняет состояния за предыдущие годы", - говорится в публикации.

Напомним:

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Также сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на запрос Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разыскало в Испании недвижимость депутата Одесского горсовета стоимостью 40,7 млн грн.