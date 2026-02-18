У січні видатки держбюджету на 13,9% більше ніж рік тому

За січень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 243,8 млрд грн, що на 29,7 млрд грн або на 13,9% більше ніж за січень 2025 року.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень 2026 року становили 149,6 млрд грн або 61,4% від усіх видатків загального фонду.

Найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та ін.) – 126,2 млрд грн.

Це 51,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 16,2 млрд грн або на 14,7%).

Ще 54,5 млрд грн спрямували на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 22,4% від загального обсягу видатків, що на 4 млрд грн або на 6,9% менше проти аналогічного періоду минулого року.

Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій та соціальний захист дітей і сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

А також на виплату житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Міністерство уточнює, що 20,8 млрд грн спрямовано на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 6,3 млрд грн або на 43,7%).

Ще 17,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам або 7,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 5,4 млрд грн або на 43%) та 12,4 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг або 5,1% від загального обсягу видатків.

Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг.

Також ідеться про перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Як зазначило міністерство, 10,9 млрд грн спрямовано на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) або 4,5% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ.

В Україні у 2025 році надходження до державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1 трлн 246 млрд грн. Це на 20,2 %, або 209,3 млрд грн більше порівняно з минулим роком.

Міністерство фінансів розпочало роботу над бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, яка стане підґрунтям для формування проєкту закону про держбюджет України на 2027 рік.

Уряд вносить зміни до порядку виконання повноважень Держказначейством, які передбачають розширення переліку пріоритетних медичних видатків.