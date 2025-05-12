Мировые рынки взлетели после снижения пошлин между США и Китаем

Мировые финансовые рынки резко выросли на фоне договоренности США и Китая о существенном снижении взаимных пошлин, действовавших во время торговой войны.

Об этом пишет Financial Times.

Соединенные Штаты уменьшат пошлины на китайский импорт до 30% с предыдущих 145%, а Китай - до 10% с 125%. Эти условия будут действовать в течение 90 дней.

На этой новости фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq прибавили 2,7% и 3,5% соответственно, индекс Hang Seng в Гонконге подскочил на 3,4%, а европейский Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%.

Курс доллара США укрепился на 1,1% к корзине основных валют. Юань укрепился на 0,5%, до 7,21 юаня за доллар. В то же время инвесторы начали распродавать золото - его цена упала на 2,8%. Швейцарский франк и японская иена ослабли на 1,5% и 1,6%.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,8% - до 65,71 долл за баррель. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 4,44%.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

Цены на нефть растут на фоне позитивных сигналов с торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились в воскресенье.

Вашингтон выразил оптимизм в конце торговых переговоров с Китаем, направленных на деэскалацию торговой напряженности между двумя странами Дональдом Трампом.