"Каолінова справа" на 190 мільйонів гривень: прокурори завершили розслідування

Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури завершила розслідування у справі про масштабний незаконний видобуток каолінів – корисних копалин загальнодержавного значення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За результатами прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо директора структурного підрозділу та спеціаліста одного з місцевих підприємств, які організували протиправну діяльність зі збитками на майже 190 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підприємство мало чинний спеціальний дозвіл на користування надрами, однак порушило його умови та здійснювало видобуток поза межами дозволеної ділянки та контуру підрахунку запасів.

Так, під виглядом легального видобутку каолінів посадовці фактично розробляли нові родовища без належних погоджень і контролю. Це стратегічна мінеральна сировина, яку широко використовують у виробництві кераміки, паперу, косметики та медичних препаратів.

"Протягом листопада 2020 року – березня 2023 року підприємством незаконно видобуто майже 14 тисяч тонн корисних копалин, унаслідок чого державі завдано збитків на майже 190 млн грн", – зазначили в прокуратурі.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтею Кримінального Кодексу порушення правил охорони або використання надр, що заподіяло тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Черкаській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

