Ремонт ліній електропередач до ЗАЕС відновлено

Роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач, що забезпечують постачання електроенергії на Запорізьку атомну електростанцію, відновилися.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що роботи відновлено після чотиритижневої перерви.

"Відновлення електропостачання за межами майданчика має вирішальне значення для ядерної та фізичної ядерної безпеки", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що рішення про тимчасове припинення бойових дій для ремонту ліній електропередач на окупованій Запорізькій АЕС можуть ухвалити вже 17 жовтня.

23 вересня о 16:56 було відключено єдину лінію електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитися підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпеку ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів уже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Росія відключила Запорізьку АЕС від електромережі України під приводом "тесту" і готує її перепідключення до власної енергосистеми.

Російські окупанти перебили лінії електропостачання ЗАЕС у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області з двох сторін під час захоплення станції.