МАГАТЕ виявило пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС після атаки безпілотника

Віктор Волокіта — 5 травня, 13:33
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу під час візиту 5 травня до Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться на сторінці агентства у соцмережі Х.

Представники МАГАТЕ відвідали лабораторію через день після того, як на станції заявили про атаку безпілотника.

"Інспектори зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке наразі не працює", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Безпілотний літальний апарат атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції. Атака була здійснена 3 травня.

