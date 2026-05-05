МАГАТЕ виявило пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС після атаки безпілотника
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу під час візиту 5 травня до Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій АЕС.
Про це йдеться на сторінці агентства у соцмережі Х.
Представники МАГАТЕ відвідали лабораторію через день після того, як на станції заявили про атаку безпілотника.
"Інспектори зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке наразі не працює", - йдеться у повідомленні.
Безпілотний літальний апарат атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції. Атака була здійснена 3 травня.