Шукають підтримки МАГАТЕ: Росіяни хочуть остаточно привласнити ЗАЕС – Сибіга

Росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як зазначає Сибіга, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач на лівому березі Дніпра, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову.

"Спроба Росії знову підключити ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗАЕС.

Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ.", – каже Сибіга.

Міністр додав, що Україна вимагає, щоб агентство зайняло принципову позицію, за якою Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику.

"Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра повинна закінчитися", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо:

Зовнішнє електропостачання окупованої Росією Запорізької АЕС відключено вже більше трьох днів, що є рекордним відключенням, яке викликало побоювання щодо безпеки станції.