Безпілотник атакував лабораторію Запорізької АЕС

Безпілотний літальний апарат атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згідно з повідомленням, атака була здійснена 3 травня.

У МАГАТЕ зазначили, що не отримували інформації про постраждалих та пошкодження. Команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії.

"МАГАТЕ отримало повідомлення від Запорізької АЕС про те, що безпілотник атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Повідомлень про постраждалих не надходило, і поки що невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС", — заявили в МАГАТЕ.

У агентстві наголосили, що будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити ризики для ядерної безпеки.

Нагадаємо:

МАГАТЕ направило в Україну чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу АЕС.

14 квітня Запорізька АЕС (ЗАЕС) втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.