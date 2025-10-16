Перемир’я для ремонту ЗАЕС можуть оголосити 17 жовтня – Sky News

Рішення про тимчасове припинення бойових дій для ремонту ліній електропередач на окупованій Запорізькій АЕС можуть ухвалити вже 17 жовтня.

Про це повідомляє видання Sky News.

Генеральний директор держкорпорації РФ "Росатом" Олексій Лихачов сказав, що запровадження "тихого періоду" дало б змогу провести роботи на двох пошкоджених ЛЕП до станції - одна на території, яку контролює Росія, інша - Україна.

"Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже попереднє, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра", - цитують Лихачова.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі - поки що не виробляє електроенергію, але залежить від зовнішнього живлення, щоб охолоджувати ядерні матеріали та запобігти серйозній аварії.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 було відключено єдину лінію електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитися підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпеку ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів уже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Росія відключила Запорізьку АЕС від електромережі України під приводом "тесту" і готує її перепідключення до власної енергосистеми.

Російські окупанти перебили лінії електропостачання ЗАЕС у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області з двох сторін під час захоплення станції.