МЗС: Росія свідомо знеструмила ЗАЕС, щоб під'єднати її до своєї мережі

Україна не обстрілювала лінії електропередач до ЗАЕС

Росія від’єднала Запорізьку АЕС від електромережі України під приводом "тесту" та готує її перепідключення до власної енергосистеми.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія свідомо знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було ручне від’єднання в межах "тесту", поки Росія готується під’єднати окуповану ЗАЕС до власної енергосистеми", - заявив він.

Наступним кроком може стати перезапуск реактора під окупацією без належного охолодження, ліцензій і зовнішнього нагляду, що підвищує ризик ядерних інцидентів, каже Сибіга.

Він закликав МАГАТЕ забезпечити безперешкодний доступ ремонтних бригад і постачання спеціалізованого обладнання для відновлення живлення ЗАЕС з території України.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.