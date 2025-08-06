Рахункова палата розпочала аудит щодо закупівель безпілотників для ЗСУ

Рахункова палата досліджує процес здійснення закупівель для потреб оборони.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Рахункової палати.

"Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему "Закупівля безпілотних систем", під час якого планує дослідити процес здійснення закупівель для потреб оборони: етапів планування, укладання договорів та контролю за їх виконанням", – говориться у повідомленні.

Серед об’єктів контролю Рахункової палати – Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил України та Агенція оборонних закупівель.

"Як очікується, результати цього аудиту дадуть можливість виявити недоліки в плануванні закупівель та надати рекомендації для усунення причин затримок у постачанні безпілотних систем. Це у підсумку сприятиме забезпеченню нагальних потреб війська у вчасному та якісному забезпеченні безпілотними системами", – говориться у повідомленні.

Аудит здійснюють аудитори Управління контролю у сфері безпеки, оборони та ВПК Департаменту контролю у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати. Відповідальний за нього – член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Звіт за результатами цього аудиту планується оприлюднити у листопаді 2025 року, додають у Рахунковій палаті.

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