Аванс на "зраду": Україна віддала $770 мільйонів за зброю, якої не отримала

Україна перерахувала $770 мільйонів іноземним постачальникам зброї як передоплату, однак значна частина цієї зброї та боєприпасів так і не була доставлена.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документи Міністерства оборони України та внутрішні матеріали, які потрапили в розпорядження видання.

Одним із показових випадків стала історія 28-річного американця Таннера Кука з Аризони - власника маленького магазину зброї на околиці Тусона.

У 2022 році компанія Кука, OTL, отримала контракт на 49 мільйонів євро на постачання боєприпасів для української армії. Україна сплатила 17,1 мільйона євро авансу, але боєприпаси так і не були доставлені. Хоча українська сторона виграла арбітраж у Відні, гроші повернути поки не вдалося.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні Financial Times, за три роки війни Україна втратила щонайменше 770 мільйонів доларів, сплачених авансом іноземним посередникам за озброєння, яке ніколи не було доставлено.

Ситуацію погіршують і внутрішні корупційні скандали: кілька чиновників, відповідальних за оборонні закупівлі, вже були звільнені, деяким висунуті звинувачення. Розслідуються десятки контрактів, які викликають підозри у зловживаннях.

В одному випадку, за даними українського суду, у квітні 2022 року державна компанія "Укрспецекспорт" придбала 120-мм міномети у продавців із Судану, які, як згодом з’ясувалося, мали тісні зв’язки з ФСБ Росії та ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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Нагадаємо:

У період з 2019-2023 років Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, натомість російський експорт озброєнь за аналогічний період скоротився на 53%.