Російська атака пошкодила приміщення Рахункової палати: воно непридатне для роботи

Унаслідок ворожого обстрілу Києва суттєво постраждало одне з приміщень Рахункової палати, зокрема пошкоджено техніку та інше майно.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Охоронець приміщення зазнав поранень. Госпіталізація не знадобилася.

"Це вже третє пошкодження цієї будівлі від початку повномасштабної війни. Наразі фахівці оцінюють завдані збитки та ліквідовують наслідки влучання", – пише Піщанська.

У пошкодженому приміщенні працювали близько сотні працівників органу. Там розташовувалися два департаменти аудиту – державного бюджету, фінансових установ та боргу, а також гуманітарної та соціальної сфери – і територіальне управління Рахункової палати в Києві.

Рахункова палата продовжує працювати й виконувати свої повноваження. Будівля тимчасово непридатна для роботи, тому орган оперативно організовує додаткові робочі місця в інших приміщеннях.

Нагадаємо:

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня пошкоджено будівлю Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

14 жовтня Верховна Рада запустила незалежний конкурс на нових членів Рахункової палати – від цього залежить фінансова допомога Україні від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.