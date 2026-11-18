Міжнародний валютний фонд переніс один зі структурних маяків для отримання фінансування в межах програми EFF з кінця грудня цього року на серпень 2027 року. Йдеться про призначення нових членів Рахункової палати.

Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Призначення нових членів Рахункової - це структурний маяк МВФ. Дедлайн до кінця грудня, на жаль, нереальний. Втім, за підсумками роботи місії, МВФ погодився перенести маяк на серпень 2027", – написала вона.

Також у Раді очікують, що призначення 6 челнів Рахункової палати стане однією з умов отримання макрофінансової допомоги від ЄС на 2027 рік.

Бюджетний комітет завершив прийом документів від кандидатів на вакантні посади членів Рахункової палати. Всього надійшло 50 заяв – це більше 8 претендентів на одне місце.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли значного прогресу в узгодженні зобов'язань, необхідних для підписання угоди на рівні персоналу для другого та третього переглядів чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility обсягом 8,1 млрд дол.