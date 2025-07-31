Заволоділи 2 мільйонами: БЕБ викрили схему закупівлі дронів для ЗСУ за завищеними цінами

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили посадовця військової частини та його спільника у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організував привласнення бюджетних коштів начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин. До цього він долучив знайомого приватного підприємця, який мав забезпечити участь підконтрольних підприємств в публічних закупівлях для створення видимості конкуренції. Тоді як переможець тендеру був визначений заздалегідь, зазначають в БЕБ.

Як інформують правоохоронці, така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. Відповідно до висновків експертиз, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн гривень.

Детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та в місцях зберігання документації. Вилучено докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатору схеми та виконавцю повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання для них запобіжних заходів.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.