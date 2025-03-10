Міноборони закупить рекордні 4,5 мільйони FPV-дронів: все, що зможуть виготовити в Україні у 2025 році

Міністерство оборони України планує у 2025 році придбати 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

За його словами, обсяги закупівель зростають щороку. Якщо у 2023 році безпілотники купували тисячами, то у 2024-му Міноборони разом із Держспецзв’язку придбало понад 1,5 млн одиниць. При цьому 96% коштів отримали саме українські виробники.

"Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити", – зазначив Канєвський.

На закупівлю безпілотників у 2024 році виділять понад 110 млрд грн. Понад 102 млрд грн із цієї суми пройдуть через Агенцію оборонних закупівель.

Канєвський наголосив, що бюджет на закупівлі дронів у 2025 році вже затверджено. Це дозволить без затримок забезпечувати фронт сучасними безпілотниками.

Нагадаємо:

Міжнародна Коаліція дронів, створена за ініціативи Латвії та України, за рік роботи акумулювала 176 млн євро у Спільному фонді та отримала від партнерів допомогу на понад 2 млрд євро.