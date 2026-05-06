Бюджетний комітет рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військовослужбовців
Профільний парламентський комітет розглянув проект змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету і рекомендував прийняти його одразу за основу і в цілому.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Бюджетний комітет розглянув проект змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету і рекомендував прийняти його, голосування в Раді очікується 12 травня, зазначила вона.
Законопроект передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до до спеціального фонду держбюджету.
Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
"Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю", – повідомила Підласа.
Однак, після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків і зменшення міжнародної допомоги, яка наразі їх покриває, додала вона.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.
6 квітня Комітет з питань податків Верховної Ради підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.