Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

За изменения в бюджет проголосовали 229 народных депутатов.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", - отметила она.

Среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы на пополнение резервного фонда госбюджета, который получает дополнительные 25,5 млрд грн.

"Это непредсказуемые военные и гуманитарные расходы, из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки "Укрзализныци", - уточнила Пидласа.

Дополнительные 4,3 млрд грн предусмотрены для Минцифры, из которых 1,4 млрд грн - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях и 2,8 млрд грн - гранты на развитие производства в сфере defense tech.

Дополнительные 4,6 млрд грн предусмотрены на питание учеников начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях.

Еще 3,2 млрд грн - на закупку лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и тому подобное.

1,5 млрд грн - на субвенцию местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей и 1,2 млрд грн - на поддержку ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам.

"Отдельно предусмотрели решение для поддержки ВПЛ. Один миллиард гривен перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ", - написала глава комитета.

Также предусмотрена возможность использования ОМСами свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

Напомним:

Ранее бюджетный комитет рекомендовал Раде принять законопроект 13439-3 относительно изменений в государственный бюджет-2025 во втором чтении.

Также сообщалось, что законопроект 13439-3 предусматривает изъятие из доходной части столичного бюджета 10% поступлений налога на прибыль.

Ранее Пидласа сообщила, что в рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Украина получила от стран G7 $18,8 млрд, а до конца года должна получить $39 млрд.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов с замороженных активов Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% - более 1,5 млрд - из которого будет направлено на выплату кредитов Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 65 миллиардах долларов в год для покрытия дефицита бюджета и оборонного производства.