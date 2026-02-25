Рада ухвалила закон про виплати працівникам критичної інфраструктури

Верховна Рада ухвалила закон про одноразову виплату за шкоду здоров'ю для працівників критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури".

Зміни у законодавстві мають на меті посилення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також членів їхніх сімей.

Закон уточнює характер обов'язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги та розширює коло осіб, які мають право на таку допомогу.

Зокрема, йдеться про працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури у зв'язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов'язків.

Також закон розширює перелік членів сімей загиблих (померлих) осіб і запроваджує механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності.

Допомогу також зможуть отримати держслужбовці та представники місцевої влади, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації.

Рада продовжила строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 246,4 мільйона гривень на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад.

Раніше повідомлялося, що у січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

Раніше повідомлялося, що працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за дорученням міського голови Києва Віталія Кличка виділило 50 млн грн на преміювання працівників, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці.